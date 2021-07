Fotbalisty Limberského a Daridu připravil o víc než pět milionů, dostal sedm let

Za podvod a zpronevěru poslal Pazderku v úterý Krajský soud v Plzni na sedm let do vězení. Podle zatím nepravomocného rozsudku musí oběma sportovcům nahradit škodu.

Upozornila na to, že obžalovaný neměl od počátku v úmyslu peníze poškozeným vrátit.

Obchodník s luxusními automobily Pazderka nalákal Limberského na to, že by se mohl podílet na jeho byznysu.

Vše začalo v roce 2014, kdy Pazderka nabídl Limberskému, že by se mohl zapojit do jeho podnikání.

Sportovec to bral jako příležitost k přivýdělku a chápal to tak, že jen pošle peníze a bude z toho mít zisk, aniž by se musel o cokoli starat. Pazderkovi podle svých slov důvěřoval.