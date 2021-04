Faltýnkův diář prověří policie

„Zajistíme si to a budeme to analyzovat,“ řekl Radiožurnálu policejní zdroj. Že kriminalisté poznámky řeší, potvrdil i mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Bližší informace ale neposkytl.

Že by policie měla záležitost prošetřit, řekl ve středu na jednání Sněmovny i Faltýnek. Šetřit by podle jeho slov měla jeho činy i činy novinářů.

"Chtěl bych moc poprosit, jestli by opravdu orgány činné v trestním řízení ty věci mohly prošetřit. Nebudu podávat trestní oznámení, to opravdu nemá smysl, ale orgány činné v trestním řízení přeci mají možnosti, jak prošetřit trestné činy, které se potenciálně mohly stát jak z mé strany, tak samozřejmě ze strany pana (novináře Janka) Kroupy a společnosti Seznam," řekl dnes Faltýnek na sněmovním plénu. Debatu jeho vystoupení nevyvolalo.

Faltýnek uvedl, že šlo o diáře z let 2015 a 2016 a možná i z roku 2017. Do diářů si prý zapisuje všechny schůzky s poznámkami, co chtějí lidé řešit. O tom, jak se dostaly fotokopie k autorovi zpráv na serveru SeznamZprávy, může jen spekulovat. Faltýnek soudí, že někdo, kdo měl přístup k jeho soukromým zápiskům, je ofotografoval a potom předal dál, případně je zpeněžil.