Fakírovi z televizní soutěže potvrdil olomoucký soud šest let za přípravu vražd

Vrchní soud potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně z letošního června, proti kterému se obžalovaný odvolal. Muži původně hrozilo až 20 let vězení. Od počátku trestního řízení se hájil tím, že nikoho zabít nechtěl. Smrt svojí nevěrné milenky prý plánoval jen z legrace. „Neplánoval jsem to, je to největší sranda v mém životě,“ tvrdil.