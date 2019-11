Fajád telefonoval z vazby nadmíru, zvláštní zacházení ale neměl, tvrdí dozorci

Že by měl Fajád nějaké výhody, dozorci odmítli s tím, že to nebylo vzhledem k zavedenému systému ani možné. Někteří z nich ale zaznamenali, že Fajád telefonoval často a mnohdy překračoval povolený desetiminutový limit. „Trvalo to na můj vkus docela dlouho, ale to bylo celé, neřešila jsem to. Říkala jsem si, že vrchní dozorce asi ví, co dělá,“ popsala dozorkyně coby svědkyně.