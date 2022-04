Exšéf kladenských strážníků nakupoval z eráru dámské boty i květiny. Žaloba chce pro něj přísnější kvalifikaci

Podle žalobce je důvodné podezření, že mohl jednat úmyslně. Pokud by soud návrhu vyhověl, Procházkovi by v případě odsouzení hrozil až pětiletý trest, dosud to bylo nevýše půl roku. Případ se týká podezřelých nákupů, které s činností strážníků nesouvisejí, například oblečení, kuchyňského vybavení nebo květin. Procházka vinu odmítá, soud dnes líčení odročil na 29. dubna.