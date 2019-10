Expolicistu a jeho komplice, kteří měli uvláčet za autem soka v lásce, pustil soud z vazby

Podle něj je dokazování už téměř u konce. „Soud chce ještě doslechnout utajovaného svědka, který je ale na tom zdravotně velmi špatně a bude schopen výslechu nejdřív za dva měsíce. To je také zřejmě důvod, proč soud nechce obžalované držet ve vazbě, kde jsou od loňského června,“ dodal státní zástupce.

Expolicista s kumpánem stojí před soudem za 11 let starou vraždu. Oběť měli uvláčet za autem

Expolicista s kumpánem stojí před soudem za 11 let starou vraždu. Oběť měli uvláčet za autem Krimi

Novotný i Šepták od začátku vinu popírají. „Poškozeného nejprve zbili, pak jej naložili do auta a odvezli za město. Tam mu k opasku u kalhot přivázali lano, druhý konec upevnili za automobil a vlekli jej více než dva kilometry po klikaté silničce s hrubým povrchem. Pak tělo odvázali a pohodili ke krajnici,“ stojí v obžalobě.

Byla sice hluboká tma, ale když se obě vozidla dostala na úroveň bývalé textilní továrny, rozsvítila se v reakci na pohyb halogenová světla u budovy. „Viděl jsem na řidiče i na muže, co seděl za ním. Oba je znám, ale oni mne ne. Jeden z nich se mi díval přímo do očí a byl pořádně vykulený,“ uvádí svědek ve své výpovědi, se kterou Právo seznámil důvěryhodný zdroj.

Pak si všiml, že táhnou za autem člověka. „Nejdřív jsem si myslel, že se jedná o nějaký gag, srandu nebo trik. Vůbec mě nenapadlo, že to může být skutečné. Jel jsem dál, ale pořád mi to vrtalo hlavou. Tak jsem se po chvilce otočil, že to auto dojedu. Zahlédl jsem ho už na hlavní silnici, a než jsem tam dojel, zmizelo mi z dohledu,“ řekl svědek vyšetřovatelům.