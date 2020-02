Exhejtman Rozbořil popřel, že by expolicistovi nabídl úplatek

Připustil však, že z policejních odposlechů lze nabýt dojmu, že Kadlec je mu za něco vděčný. „Co by to mělo být, mě nenapadá. Nic jsem pro něj nikdy neudělal,“ uvedl a vzápětí v té souvislosti zmínil poslance Parlamentu ČR a krajského předsedu olomoucké ČSSD Jiřího Zemánka . Ten prý po něm chtěl, aby Kadlece požádal, ať ovlivní jednu z kauz, která také figuruje v obžalobě. Vypověděl, že se Zemánkem s tímto požadavkem za ním přišel vlivný podnikatel Ivan Kyselý, který je v kauze Vidkun rovněž obžalovaný.

„Stalo se to, když jsme se náhodně potkali v kavárně Opera. Odmítl jsem je s tím, ať mě do takových věcí netahají. A to byl možná ten důvod, za co mi Kadlec mohl být vděčný. V opačném případě by teď třeba měl v obžalobě o skutek víc,“ vysvětlil Rozbořil.