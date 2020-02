Estébáci nás doprovodili až na nádraží, popsal disident soudu nucenou emigraci

Pětici hrozí v případě prokázání viny za zneužití pravomoci úřední osoby až desetileté tresty vězení. Pomoct usvědčit bývalé příslušníky StB by mohli další svědci, které soud předvolal na příští jednání. Mezi nimi figuruje i Vratislav Brabenec, člen hudební skupiny The Plastic People of The Universe.