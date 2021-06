Dýchal volně, byl růžový, popsala sestra u soudu stav chlapce, který po operaci mandlí skončil v kómatu

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí. Čtyři dny poté začal masivně krvácet z operační rány a následně upadl do takzvaného bdělého kómatu. V září 2019 policie obvinila lékařku a dvě zdravotní sestry Alenu Chovancovou a Barboru Špásovou. Obviněna byla také nemocnice. K soudu přišel náměstek léčebné péče Vladimír Ninger.

Státní zástupce obžaloval Pardubickou nemocnici kvůli případu chlapce, jenž upadl do kómatu

Přivolaná lékařka rozhodla, že je nutné volat oddělení ORL, proto šla sestra k telefonu, do ORL ambulance se však nedovolala. To se jí podařilo až později a na základě její informace byl přivolán zkušený odborník. Druhá sestra s lékařkou se zatím marně snažily dostat do uzavřené ORL ambulance, kam poslaly i matku s krvácejícím chlapcem