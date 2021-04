Dvacetiletý řidič ujížděl Prahou v pantoflích. Měl dvě promile

Mladý muž v autě na konci března podle policie v Praze 4 nejprve naboural dopravní značku a pak jel ulicemi bez světel a v protisměru. Policistům to oznámil svědek a řidič byl zastaven v ulici Pujmanové. Jakmile však chtěli policisté vystoupit, začal mladík ujíždět. Dlouho se mu to však nedařilo.

„Po pár stech metrech řidič v Neveklovské ulici nezvládl řízení, vjel do protisměru na chodník a havaroval do betonového hrazení. Muž z vozidla vystoupil a snažil se policistům zmizet. To se mu však nepovedlo,“ uvedla mluvčí policie Violeta Siřišťová.