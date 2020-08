Důchodkyně se zhroutila z vyčerpání, východiskem bylo zabití maminky

Kdyby tehdy téměř devadesátiletá maminka E. J. nespadla a nezlomila si nohu v krčku, mohla možná ještě roky žít. A její dcera (60) by nebyla obžalována z vraždy, za kterou jí hrozilo 10 až 18 let vězení. Delikátní případ řešil v úterý Krajský soud v Hradci Králové. Důchodkyně byla nakonec potrestána třemi lety odnětí svobody, podmíněně odloženými na zkušební dobu pěti let. Rozsudek je pravomocný.