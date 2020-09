Důchodce dostal čtyři roky za zapálení ubytovny, ve které uhořela žena

Obžalovaný také musí zaplatit odškodné v řádech milionů. Rozsudek není pravomocný, obhájce i státní zástupce s ponechali lhůtu na odvolání. Noskovi, který momentálně žije na ulici, původně hrozilo až 10 let.

„Dlouhou dobu jsme s přísedícími diskutovali, jaký trest uložit, zda podmíněný, nebo nepodmíněný. S ohledem na váš postoj, kdy jste vinu nedoznával, nebyla tam lítost a ani sebereflexe, jsme se nakonec rozhodli k nepodmíněnému textu,“ sdělila soudkyně směrem k obžalovanému. Ten se měl také v poslední době dopustit několika menších majetkových trestných činů, a proto se dalo předpokládat, že by v budoucnu podmínku porušil.

„Ten večer předtím jsem moc nepil. Měl jsem dvě piva, dvě deci červeného vína. To ráno jsem se probudil zmatený, ale rozhodně to nebylo vlivem alkoholu, přišlo mi, jako kdybych se něčeho nadýchal. Když jsem to ráno vyšel z pokoje, viděl jsem, že hoří střecha, pak jsem šel na záchod, protože jsem musel. A během toho jsem asi shodil svíčku,“ stálo ve výpovědi.