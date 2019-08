Družku bil pět hodin a přežila jen díky lékařům, dostal 16 let

Měla na těle tolik modřin, že znalci nedokázali spočítat, kolik ran vlastně dostala. Čtyřiatřicetiletou ženu z Brna loni na konci listopadu pět hodin brutálně mlátil její o sedm let starší přítel Roman Robeš. Toho v pátek Krajský soud v Brně poslal na 16 let do vězení za pokus o vraždu.