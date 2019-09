Dopoledne mu zakázali jízdu, odpoledne boural

Ke kolizi došlo poté, když řidič Škody Octavia z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru. Tam bočně postupně narazil do nákladního auta a dvou osobních, která jela za sebou od Znojma. Octavia dostala smyk a zastavila se napříč vozovky. Potom do ní ještě narazilo další osobní auto, jehož řidič nestihl pro krátkou vzdálenost střetu zabránit. Dechové zkoušky všech řidičů byly negativní a hmotná škoda je zhruba čtvrt milionu korun.