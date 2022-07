Do spediční firmy nasadili bílého koně a zboží za miliony rozprodali

Na více než 43 milionů korun si přišla trojice podvodníků ze severu Moravy a Slezska. Nejméně ve třinácti případech nedovezli zboží od zákazníků na místo určení. Tři muže (53 let z Ostravy, 48 let z Českého Těšína a 53 let z Frýdku-Místku) už obvinili policisté z podvodu.