Do kolejiště u Doks někdo položil cementový kvádr, vlak jel dál a prorazil nádrž

Policie pátrá po lidech, kteří do kolejiště u Doks na Českolipsku úmyslně položili cementový kvádr, do něhož minulý týden v neděli narazil vlak. Strojvedoucí překážku v kolejišti zaregistroval, vzhledem k velké rychlosti a riziku, že při prudkém brždění vlak s více než dvacítkou cestujících vykolejí, se ale rozhodl do předmětu raději vrazit. Prorazil při tom nádrže s naftou.