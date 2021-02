Dívka z dálničního mostu na Tachovsku spadla nebo skočila, uzavřela policie

„Jestli šlo o nešťastnou událost, nebo o úmysl, se ani po důkladném prověření všech okolností případu nepodařilo objasnit. Kriminalisté nezjistili nic, co by nasvědčovalo cizímu zavinění,“ dodal Eger.

Později ale svá slova o vraždě mírnil. „Byl jsem zoufalý. Omlouvám se. Policie mi toho moc neřekla. Snažil jsem se získat informace o tom, co se vlastně stalo. Vím, že to byla chyba. Už bych také volil jiná slova. Napsal bych, že mi dcera umřela,“ řekl poté Právu otec dívky.

Nedokázal se ale smířit ani s verzí, že by si dcera vzala dobrovolně život. „Předtím byla na oslavě, odkud starší sestře v jednu v noci volala, že se má fajn a je všechno v pohodě. Za dvě hodiny ji pak najdou mrtvou. To mi nedává smysl,“ uvedl dále muž. Odmítl, že by dcera měla sebevražedné úmysly. „Plánovali jsme si budoucnost. Přišla mi spokojená,“ dodal otec dívky.