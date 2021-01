Dítě z Jenštejna možná žádný had neuštknul

Jeden ze známých herpetologů Antonín Hnízdil se kloní k verzi, že se dítě mohlo zranit i jinak. To připouští i policie, která v úterý dítě za přítomnosti rodičů vyslýchala.

„Ani tento výslech ale nepřinesl žádný nový poznatek a stále nevíme, jak se dítě zranilo,“ řekla Právu mluvčí policie Barbora Schneeweissová, podle níž ani holčička nepotvrdila, že by viděla hada.

Chřestýše nejde přehlédnout

„Sérum proti jedu v případě, že není jasné, jaký to mohl být had nebo alespoň rod hada, se obvykle nedává. Celé se mi to jeví prazvláštní, já i mnozí moji kolegové se přikláníme k tomu, že tam žádný had nebyl,“ řekl Právu dlouholetý chovatel hadů Hnízdil.

„Ani nevím, kde fáma o uštknutí hadem vznikla, patrně to tak posoudil lékař. Chtěl bych ale místní lidi hlavně uklidnit, takže jsem nabídl obci, že prohledám okolní domy. Přihlásili se asi čtyři lidé ze sousedství. Nechci, aby se šířily fámy,“ dodával Hnízdil.

Nepředpokládá, že by jedovatého hada, tím spíš dvoumetrového chřestýše, o němž mluvili někteří další herpetologové, v okolí našel.

„Pochybuju, že by se v tomto počasí někam odplazil. Na podzim, kdy je střídavé počasí a had by se trochu ohřál, tak ještě, ale teď sotva. Ani se mi nezdá, že by ho někdo, nějaký nelegální chovatel, stihl tajně sebrat. Sám velké chřestýše chovám a je téměř nemožné, aby si ho takhle velké dítě nevšimlo,“ řekl chovatel. Podle dostupných informací totiž hada neviděl ani nikdo z rodiny zraněného dítěte.

Vedení obce po události a neúspěšném pátrání vyzvalo chovatele, aby třeba i anonymně oznámil, jaký had se mohl ztratit. „Nikdo se zatím neozval,“ řekl Právu místostarosta Jenštejna Martin Šidlák, který ví asi o pěti chovatelích hadů v obci.

Policie má kromě výslechů k dispozici i vzorek dívčiny krve a proděravělou botku, kterou měl údajný had prokousnout, což by v případě chřestýše podle Hnízdila bylo reálné. Výsledky z úterního výslechu zatím nebyly k dispozici.

Rozbor ukáže

„Přítomnost hada zatím nikdo nepotvrdil. Máme k dispozici vzorek krve a botu, ale rozbor je na delší dobu a výsledky, zda tam je, nebo není jed, ještě nemáme. Vycházeli jsme zatím z fotografie zranění a posudků od lékaře. Prozatím zjišťujeme, jaký by mohlo mít zranění původ,“ řekla mluvčí policie.

Až teprve laboratorní rozbor by měl jasně říct, zda v celém případu figuruje had, nebo zda se dítě nezranilo třeba o pletivo na plotě.