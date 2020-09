Dítě na Rakovnicku zasáhl blesk

K vážnému úrazu dítěte vyjížděli záchranáři ve středu odpoledne do Jesenice na Rakovnicku, kde podle očitých svědků udeřil blesk do skupiny dětí, jeden chlapec byl v bezvědomí. Zdravotníci zraněného přepravili vrtulníkem do nemocnice, probral se ještě před jejich příjezdem.