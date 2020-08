Diabetik se dva dny neozýval, našli ho ležet v bytě na zemi

Vyslaná hlídka vzhledem k možné vážnosti situace vstoupila do bytu. „Uvnitř skutečně našli na zemi ležet bezvládného staršího muže. Byl sice při vědomí, s policisty slabě komunikoval, ale nebyl schopen samostatného pohybu. Policisté u něj zajistili životní funkce a na místo přivolali zdravotníky,“ dodal mluvčí.

Podle zdravotníků je muž silným diabetikem. Naměřili mu nízkou hladinu cukru. Otlaky, které měl, napovídají, že na zemi ležel bez pomoci asi dva dny. Muž sám sdělil, že se mu udělalo nevolno a více si, až do příchodu policistů, nepamatuje. Záchranáři jej převezli do nemocnice. Nebýt pozorných lidí, nejspíše by případ skončil tragicky.