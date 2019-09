Devatenáctiletý řidič narazil na Blanensku do stromu, zranilo se pět lidí

Nehoda se stala kolem 17:45 na silnici číslo 374. „Devatenáctiletý řidič pravděpodobně nezvládl řízení vozu, po projetí pravotočivé zatáčky vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,” uvedla mluvčí Haraštová.

„Na místě jsme ošetřili pět zraněných, z toho čtyři nezletilé. Všechny nezletilé pacienty jsme po zaléčení převezli do brněnské Dětské nemocnice,” uvedla mluvčí Bothová. Šlo o tři nezletilé dívky, z toho dvě se zraněním lehkým, jedna dívka se zranila těžce. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Nezletilý chlapec se zranil středně těžce. Mladého muže s lehkým zraněním pak záchranáři převezli do nemocnice v Boskovicích.