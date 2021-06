Děti ve škole v přírodě zvracely, zasahovali záchranáři

Lékař konstatoval, že vyhlášení mimořádné události není nutné a po poskytnutí péče a zhodnocení příznaků bylo rozhodnuto o převezení pěti lidí do nemocnice k dalšímu vyšetření. Šlo o tři děti ve věku šesti a sedmi let a ženy ve věku 29 a 47 let. Zbytek byl ponechán na místě. O výjezdu byla informována hygiena.