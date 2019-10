Déšť, tma a zaplavená štola. V nepřístupném lomu Mexiko zachraňovali zraněného horolezce

„Máme na místě posádku s lékařem. Jedná se o pád horolezce z výše," řekl Novinkám šéf řevnické záchranné služby Trans Hospital PLUS Bořek Bulíček.

Záchranáři muži poskytli prvotní ošetření, zajistili ho a společně s hasiči ho vynesli štolou k sanitce. Tam pak záchranáři poskytli zraněnému muži potřebnou péči. Po veškerém ošetření ho pak převezli k vrtulníku, který jej transportoval do jedné z pražských nemocnic.

Případ na místě zadokumentovali policisté. Vstup do lomu je zakázán. Podle jeho správce je to navíc po tmě a za deštivého počasí obrovský risk. Co přesně horolezci v lomu dělali, a proč se tam vydali takto pozdě, není zatím jasné.