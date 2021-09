Desítky Rumunek nutili na jihu Čech násilím k prostituci, tři cizinci jsou obvinění

Prostitutkám by nejvíc pomohlo zrušení trestného činu kuplířství, shodují se organizace

Prostitutkám by nejvíc pomohlo zrušení trestného činu kuplířství, shodují se organizace Ekonomika

Trestní stíhání se týká obchodování s lidmi a kuplířství, dva obviněné vzal soud do vazby. V případě soudu jim hrozí za obchodování s lidmi trest odnětí svobody od pěti do 15 let.