Desítky prasat uhynuly ve vlastních výkalech, chovatel jde do vězení

Zatímco chovatel se s trestem vězení smířil, firma podala odvolání. V něm se snažila vinu hodit na chovatele a další zaměstnance, jejichž jednání prý bylo „excesem“, s kterým firma sama nemá nic společného, proto jí ani nelze vyčítat to, v jakém stavu byla zvířata na farmě chována.

„Došlo k zanedbání péče a ta zvířata uhynula. Samotného jednání se dopouštěli i jednotliví zaměstnanci, kteří se měli o prasata starat, ale nečinili tak. Byli přitom zaměstnáni právě proto, aby se o zvířata starali, a museli si být vědomi, co se stane s takovou 'péčí'. Je nepochybné, že trestní odpovědnost by měla dopadnout i na ně, ale to není smyslem dnešního jednání,“ prohlásil soudce Kafka.