Dalšímu fotbalovému chuligánovi z Hradiště hrozí čtyři roky za rvačku s policisty

Že by se začalo jezdit i do Uherského Hradiště dělat pořádek?

V sobotu se v Uherském Hradišti hrálo ligové utkání mezi fotbalisty domácího Slovácka a pražskými Bohemians. Skupinka lidí podle policie zaútočila na policisty po skončení zápasu, a to ve 21:45 před restaurací Krček. Incident podle policie začal poté, co jeden z fanoušků kopl do projíždějícího služebního vozidla a poplival čelní sklo.