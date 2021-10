Dálnici D8 u Prahy uzavřela smrtelná nehoda

Dvě auta na místě havarovala před 10:30. Podle reportéra Novinek skončilo po srážce osobní auto na boku, stejně jako kamion, který navíc narazil do budovy u dálnice.

Minimálně jednoho člověka bylo třeba vyprostit. Jeden člověk zemřel na místě, dalšího zraněného převezla záchranná služba se středně těžkým zraněním do pražské nemocnice Vinohrady. Třetího zraněného by měl do nemocnice přepravit vrtulník.