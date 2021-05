Dal tříletému chlapci „facku nohou”, dostal pět let

Hoch vyvázl naštěstí jen s podlitinami, podle znalce ale reálně hrozilo vážné zranění mozku, páteře či oka. Muž za svůj čin dostal u brněnského krajského soudu pět let vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Obžalovaný se v jednom z brněnských bytů pohádal se svou přítelkyní poté, co si hned ráno notně přihnul vodky.

„Po slovní rozepři napadl nezletilého tak, že ho kopl obutou nohou do levé tváře. Jen zcela náhodou, nezávisle na vůli obžalovaného, nedošlo ke vzniku těžké újmy na zdraví,“ popsal útok předseda trestního senátu Martin Vrbík v rozsudku, který má Právo k dispozici.

Muž se u soudu vykrucoval s tím, že dítěti dal jen „facku nohou“. Prý mu povolily nervy poté, co chlapec upadl a rozplakal se. „Udělal jsem krok dopředu, napřáhl jsem levou nohu a špičkou nohy v ponožce se mírně dotknul jeho hlavy,“ tvrdil.

Matka dítěte situaci popsala diametrálně jinak. „Syn stál uprostřed obýváku a já viděla, jak obžalovaný vyšvihl nohu a kopl ho do obličeje. Kopl ho vší silou, jako by kopal do míče na fotbale,“ vypověděla matka.