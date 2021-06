Čtvrtého muže ze Skvrňan se podařilo zachránit

Právu to řekla administrátorka Zdravotní fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová. „Stav pacienta se zlepšil. Dnes byl přesunutý z intenzivní péče na standardní oddělení a v nejbližších dnech, pravděpodobně v polovině týdne by mohl být propuštěný do domácího ošetřování,“ uvedla v neděli Mašínová.