ČIŽP zastavila vyšetřování pokusu se solankou na Bečvě

„Na základě obdrženého podnětu jsme se zabývali tak, jak nám to zákon ukládá, dvěma právnickými osobami, u kterých kontrolou nebylo prokázáno, že by daný pokus realizovaly, a proto jsme šetření s těmito právnickými osobami v této věci zastavili," uvedl pro server iRozhlas mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Podnět, který inspektoři obdrželi, byl namířen mimo jiné proti pobočce Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou v čele s předsedou Stanislavem Pernickým. Ten se ale na pokusu se solným roztokem podílel nikoli pod hlavičkou profesní organizace, ale jako soukromník. Právě to byl důvod, proč inspekce případ uzavřela bez postihu. „Fyzické osoby, které daný pokus provedly, nemohou být ze zákona předmětem našeho šetření, to je věcí místně příslušného úřadu," uvedl Ovečka.

Pokus se solankou podnikli rybáři a vědci pod vedením přírodovědce Jakuba Hrušky 27. července. Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se kyanidy do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Někteří rybáři a vědci to považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Solný roztok proto pokusně vylili u vyústění rožnovského kanálu a zaznamenávali, jak se v řečišti chová.