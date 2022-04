Cizinec šněroval po D1 kamionem s metaxou v krvi

K nehodě přijeli policisté před půl osmou večer na 159. km ve směru na Prahu. Už předtím kvůli oznámení několika řidičů, že po dálnici kličkuje přes všechny pruhy tahač s návěsem a naráží do svodidel, mířily do oblasti policejní hlídky. Téměř neřízený kolos mezitím, ke štěstí ostatních, sám sjel do příkopu, kde se souprava obrátila na bok.