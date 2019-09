Cigarety pro údajný gang pašeráků vozil penzionovaný právník z policejní školy

„Můj známý Vietnamec s přezdívkou Milan mě oslovil, jestli bych pro něj občas nejezdil. Ujistil mě, že všechno bude v pořádku, že to nebudou žádné drogy nebo něco podobného. Dojel jsem do Polska, tam jsem nechal auto s klíčky a šel na kafe. Auto mi dovezli a jel jsem zase zpátky. Myslel jsem, že vozím nějaké polévky nebo křupky. Několikrát jsem dostal tisíc korun za jízdu. Netušil jsem, co vozím. Já rád řídím a jsem ochoten každému pomoci,“ vysvětloval soudu své spojení s údajným gangem penzista.