Chyboval a přišel o část platu. Kvůli účasti na Bendově oslavě hrozí soudci další trest

Za jeho chyby nakonec kárný senát v čele s Tomášem Langáškem snížil Čapkovi plat o 10 procent po dobu dalších čtyř měsíců. „Bereme to tak, že uložený trest bude velkým ponaučením a že se do budoucna podobných prohřešků vyvaruje,” zdůraznil Langášek.

„Doktor Čapek výrazně vybočuje mezi ostatními soudci četností a vážností svých pochybení, a také svou reakcí, pokud je konfrontován. Je pravda, že jsem ho už dvakrát vyzval, aby zvážil, zda na svou funkci nerezignovat,“ potvrdil Tichý. Právu také řekl, že na Čapka podá kárnou žalobu za údajnou účast na oslavě. „Zatím neřeknu, jaký trest mu budu navrhovat. První se to dozví on sám,“ dodal Tichý.

K možnému návratu Čapka před kárný senát kvůli oslavě Balík prohlásil, že nejprve je potřeba předložit důkazy. „Bylo by to korektní, my jsme pana předsedu o ty důkazy požádali, on je nepředložil. Těžko se předkládají, pokud se nikdo ničeho neúčastnil. Myslím, že i pro soudce okresního soudu platí presumpce neviny,“ dodal Balík.