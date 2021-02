Chůva v Chebu podle obžaloby odkopla otravné dítě, v nemocnici zemřelo

Státní zástupkyně viní ženu ze zločinu úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti a požaduje pro ni pětiletý trest vězení a zákaz práce chůvy u nezletilých dětí rovněž na pět let. Opírá se především o posudek soudního lékaře, podle kterého mohl být fatální jak samotný úder, tak se nedá vyloučit ani to, že se chlapec udeřil do hlavy poté, co po odkopnutí upadl na zem.