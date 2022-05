Chlapec vyráběl louč a převrhl kanystr s benzinem. Stodola shořela

Po uhašení požáru začali hasiči pátrat, proč hořelo. Zjistili, že si dítě chtělo vyrobit louč. „Chlapec vzal klacek, ze kterého si vyrobil louč, který ponořil do kanystru plného benzinu. Z kanystru se při ponoření louče vylil benzin na zem ve stodole,“ sdělil vyšetřovatel hasičů Aleš Janda. Věk dítěte hasiči neupřesnili, uvedli pouze, že mu bylo do 15 let.