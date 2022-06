Česko vydalo do Německa údajného spolupachatele únosu vietnamského podnikatele

Německým úřadům se podařilo podezřelého dostat do vyšetřovací vazby téměř pět let po únosu vietnamského manažera Trinh Xuan Thanha z Berlína do vlasti. Už dříve Česko do Německa vydalo jiného muže, který se na únosu podílel. Německý soud pak v roce 2018 Vietnamci s trvalým pobytem v ČR, známému jako Long N. H., vyměřil trest vězení v délce tří let a deseti měsíců. Soud vycházel z toho, že za únosem stály vietnamské tajné služby. Long N. H. se přiznal, že v roce 2017 pronajal v Praze dva automobily, přičemž jeden sloužil ke sledování oběti a druhý k jejímu únosu. Oba vozy pak odvezl zpět do české metropole.