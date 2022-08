České Švýcarsko: V parku jsou stále doutnající ohniska v nepřístupném terénu

Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce příštího týdne. Sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli předat správě národního parku pravděpodobně v průběhu týdne, zřejmě dříve než v pátek. V parku se v neděli nikde po celý den neobjevil otevřený oheň. Stále ale existují doutnající ohniska v nepřístupném terénu. Uvedl to mluvčí hasičů Martin Kavka. Hořet začalo před dvěma týdny.