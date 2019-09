Červená taky není zeď. Šofér na Trutnovsku natočil na jeden interval 11 hříšníků

Posádka auta vyrazila v pátek večer na víkend do Krkonoš. Běžná cesta do oblíbených hor vedla mimo jiné obcí Dolní Branní u Vrchlabí, kde je od 10. září uzavřen jeden jízdní pruh kvůli rekonstrukci. Provoz je tam řízen mobilním semaforem.

„Stáli jsme normálně v koloně na světlech, kde dole byla časomíra okolo čtyř minut. Najednou nás ze strany předjelo jedno auto, druhé, třetí... Napočítali jsme jich asi 16 či 17. Měl jsem karavan, tak nevím, zda si mysleli, že to tam rozbalím a budeme kempovat. Bylo ale štěstí, že z toho druhého směru nic nejelo, kdyby tam jel kamion, tak nevím, co by dělali,“ popsal Novinkám čtenář, který zároveň poskytl videozáznam.