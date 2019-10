Za smrtící výbuch na Tachovsku dostal obchodník s plynem tři roky vězení

„Máme za prokázané, že ten den poškozený prováděl nepovolené přepouštění plynu a přitom došlo k jeho úniku. Co bylo iniciací výbušného oblaku, není jasné. To ale není podstatné, protože samotný únik plynu představoval velké požární riziko," uvedla předsedkyně soudního senátu Michaela Řezníčková.

Podle ní z důkazů vyplynulo, že obžalovaný o přepouštění plynu věděl. „Poškozený prováděl zakázanou činnost v době, kdy byl ve skladu přítomen obžalovaný. Těžko si lze představit, že by sám na vlastní pěst dělal nějakou nekalou činnost za zády svého šéfa a riskoval tak malér," dodala Řezníčková s tím, že soud nezjistil žádný logický motiv, proč by to poškozený sám o své vůli plyn přepouštěl, aniž by mu to někdo nařídil.