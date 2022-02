Čechmánek mohl dluhy uhradit ze svých zdrojů, zaznělo u soudu

„Obžalovaný měl dostatek zdrojů na úhradu závazků. Do insolvenčního řízení byly přihlášeny pohledávky za sedmdesát milionů. To jsem porovnal s majetkem obžalovaného, který dosahoval osmdesáti milionů. Převyšoval tedy hodnotu závazků. Kdyby veškerý majetek směnil na finanční prostředky, mohl by veškeré identifikované dluhy uhradit,“ řekl u soudu Janíček.