Čecha ze seznamu nejhledanějších zločinců zadrželi v Belgii

České soudy ho pravomocně poslaly na sedm let do vězení za drogové delikty, do výkonu trestu ale nenastoupil a před spravedlností se skrýval v zahraničí. Čecha, který byl se zatykačem na krku na seznamu nejhledanějších zločineckých uprchlíků v Evropě, zadrželi v týdnu policisté v Belgii.