Bývám zmatený, shodil jsem svíčku, řekl muž obžalovaný z tragického požáru ubytovny

Noskovi hrozí až 10 let vězení. Žalující státní zástupce na začátku poměrně dlouhé obžaloby řekl, že požár vznikl od svíčky, kterou měl muž ve svém pokoji a nechal ji hořet.

„Ten večer předtím jsem moc nepil. Měl jsem dvě piva, dvě deci červeného vína. To ráno jsem se probudil zmatený, ale rozhodně to nebylo vlivem alkoholu, přišlo mi, jako kdybych se něčeho nadýchal. Když jsem to ráno vyšel z pokoje, viděl jsem, že hoří střecha, pak jsem šel na záchod, protože jsem musel. A během toho jsem asi shodil svíčku,“ stálo ve výpovědi.