Vražda, znásilnění vlastní matky. Bývalý policista u soudu všechno odmítl

Bývalého policistu a taxikáře viní státní zástupkyně z devíti trestných činů. Těch se měl podle obžaloby dopustit mezi lety 2015 a 2019. Nejzávažnější čin měl spáchat loni v květnu, kdy podle spisu přišel do bytu v Hasově ulici v Praze 4 „v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání”. Ženu napadl noži a patrně i šroubovákem a nohou od stolu. Po vraždě měl obžalovaný v bytě založit požár, aby zakryl stopy. Kvůli tomu hasiči museli evakuovat 81 lidí, a muž je tak obžalovaný i z obecného ohrožení.

Obžalovaný to, stejně jako v podstatě celou obžalobu, ve své poněkud zmatené výpovědi odmítl. Poměrně zeširoka popsal, že užíval pervitin, který mu přivozoval halucinace a paranoidní stavy.

„První, co si pamatuju, je, že jsem se snažil utéct před lidmi, kteří se mě snažili zabít, měl jsem nějaké halucinace,“ uvedl v pondělí muž k inkriminovanému dni. Pak se prý prodíral křovím, protože nad sebou slyšel vrtulník a chtěl se před ním skrýt. „Přišlo mi strašně nerealistické, že by tam mohli někoho pobodat nebo zabít, myslel jsem si, že to byli „oni“,“ dodal.