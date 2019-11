Bývalou družku vylákal do sklepa a zmlátil kovovou tyčí, soud mu potvrdil 6,5 roku

„Máme za to, že pokud soud prvého stupně volil trest v polovině trestní sazby, tak se v žádném případě nejedná o trest nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnil zamítavé rozhodnutí předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Kratochvíl letos počátkem ledna vylákal do sklepa domu v Rokycanech svou bývalou družku pod záminkou, že jí chce předat sáňky a brusle pro děti. Když ale vešli do sklepa, zamkl Kratochvíl dveře a zlomil klíč v zámku. Žena tedy neměla šanci na útěk.

Poté Kratochvíl na svou někdejší družku zaútočil více než půlmetrovou kovovou tyčí. Nejprve ji minimálně dvakrát udeřil do zad, potom třikrát do temene hlavy, další údery směřovaly do oblasti šíje.