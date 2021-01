Bývalého šéfa ruzyňské věznice čeká soud kvůli korupci

Bývalý soudce Berka neuspěl u Ústavního soudu, ve vězení stráví sedm let

Bývalý soudce Berka neuspěl u Ústavního soudu, ve vězení stráví sedm let Krimi

O tom, který jiný pražský obvodní soud se případu chopí, musí proto rozhodnout nadřízený Městský soud v Praze. To se ale dosud nestalo. Horáka viní státní zástupce z toho, že si prý nechal slíbit úplatek v podobě sponzorského daru pro fotbalový klub ve Lhotě na Kladensku, který vede.

Podle informací Práva mělo jít o částku sto tisíc korun, přičemž první záloha činila dvacet tisíc. Za to měl Horák podle obžaloby zařídit přesun jednoho odsouzeného z jiné věznice do Ruzyně s tím, že mu pak „vydá pozitivní hodnocení odsouzeného pro účely jeho podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody“, upřesnil Cimbala.

Prostředníkem předání peněz od lidí blízkých dotyčnému odsouzenému byl údajně Horákův známý, v minulosti již soudně trestaný muž. Ten si podle informací redakce s ředitelem věznice velmi často volal. Nyní je rovněž obžalován, a to ze zločinu podplácení a z návodu ke zneužití pravomoci úřední osoby, a hrozí mu až šest let za mřížemi. Právě on podle zdrojů Práva vypovídá proti Horákovi a jeho možné korupci.