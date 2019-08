Byla to jatka, vrah řezal do mrtvých, popsal svědek břeclavské vraždy

„Byla to úplná jatka. Nebyly to jen stříkance od krve po bytě, vrah do těch mrtvých musel řezat,“ řekl Právu zdroj, obeznámený se situací.

„Tuto informaci vám nemůžu potvrdit, ale ani vyvrátit,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Záchranáři, kteří k případu v úterý odpoledne vyjížděli, skutečně odvezli do nemocnice mladého muže, podle zdroje Práva syna zavražděné ženy. Zhroutil se z toho, co viděl.

„Na březích a ve vodě jsme při prohlídce našli značné množství různých předmětů. Byl mezi nimi i nůž, který putoval do laboratoře. Zda se jednalo o zbraň použitou při prověřované události, nelze do výsledku z laboratoře s jistotou sdělit,“ uvedl mluvčí.

„On byl neuvěřitelně pracovitý. Když jsem se dozvěděla, že mu ve skutečnosti bylo devětaosmdesát let, zaskočilo mě to, myslela jsem, že je o dost mladší, podle toho jak byl čilý a jak dobře vypadal,“ řekla Právu žena, která se seniorem byla v opakovaném pracovním kontaktu. Znala jej i prostředí, ve kterém bydlel.

Do domu prý za ženou chodily různé návštěvy, včetně konzumentů drog. „Nepřekvapilo by mě, kdyby se vrah rekrutoval z tohoto prostředí a šel po penězích. To, v jakém stavu dům byl, tomu nasvědčuje. To nemohl udělat člověk při smyslech,“ řekla. Domek, kde se vraždilo, zůstal po prohledání zapečetěný.