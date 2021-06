Byl ze slušné rodiny, říkají lidé o muži, který zemřel v Teplicích

„To byla úkladná vražda,“ vykřikovala za všeobecného souhlasu žena, která zapalovala jednu svíčku za druhou. „Nemyslím si, že by šlo o rasismus, ale že si jen pár policajtů chtělo něco dokázat, nebo si hráli americké kolegy,“ vykládala. „Toho kluka jsem znala odmalička, nikdy nefetoval. Je ze slušné rodiny,“ tvrdila.

„My Romové jsme hodně citliví v takových věcech. Nás to zasahuje a mrzí nás to. Všichni na tom videu jsme viděli, že tomu člověku bylo ublíženo, a my jsme neviděli důvod k tomu, aby ten člověk umřel," řekl Právu jeden ze svolavatelů akce David Mezej.