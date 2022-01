Byl to chlap jako hora, bál jsem se, vysvětlil střelbu na Karvinsku obžalovaný

Hned na začátku líčení řekl, že souhlasí pouze s jednou částí obžaloby, která se týká nedovoleného ozbrojování. Policie mu totiž po střelbě zabavila poměrně početný arzenál, mimo jiné šest samopalů, dvě pušky a stovky nábojů a příslušenství. „V tomto uznávám svou vinu, s tím nic neudělám, protože se to opravdu stalo,“ řekl s tím, že zbraně měl doma mimo jiné i proto, že by se jimi bránil před migranty. Hlavní dva body obžaloby, tedy pokus o vraždu a násilí proti úřední osobě, však naprosto rezolutně odmítl. „Jsem nevinen,“ řekl.

Verze obžalovaného je ale zcela jiná. Přiznává sice, že v osudný den skutečně střílel, ale samopal vzal do ruky jen proto, že se cítil ohrožen právě synem družky. „Nikomu jsem nechtěl ublížit, na nikoho jsem nemířil, střílel jsem jen pro výstrahu... Měl jsem strach o svůj život,“ řekl na adresu nevlastního syna, který k domu přijel s dalšími muži, údajně proto, aby bránil svoji matku, kterou měl Konvičný napadat.

To ale obžalovaný odmítá. „Rozhodně nebyl důvod vypravovat nějaké trestné komando na záchranu matky,“ řekl. „Měl jsem z něj strašný strach, protože jsem ve velmi špatném fyzickém stavu a on je chlap jako hora. Nebyl bych schopen se jeho útoku ubránit,“ dodal.