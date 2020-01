Brutální znásilnění Řekyně u Plzně: Polský pár jde do vězení a čeká ho vyhoštění

Krajský soud v Plzni ve středu poslal do vězení muže a ženu z Polska za znásilnění, bití a vyhrožování mladé Řekyni. Sedmatřicetiletý muž by měl strávit ve věznici s ostrahou šest let, jeho bývalá jednadvacetiletá přítelkyně o půl roku méně. Oba dva soud navíc na deset let vyhostil z České republiky, řekla mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová.