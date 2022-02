Brutálně znásilnil mladou ženu v Brně, dostal 8,5 roku

K činu došlo v polovině ledna 2019. „Obžalovaný se ženě postavil do cesty a zeptal se jí, jestli si s ním nechce užít. Když odmítla, chytil ji za předloktí a pod krkem, vulgárně jí nadával a odvlekl ji do blízkého lesoparku. Napadená ho opakovaně žádala, aby ji pustil, vzhledem k jeho značné fyzické převaze se jí nepodařilo ani utéct,“ zrekapituloval soudce Roman Kafka.

„Zaznělo tady, že je to tvrzení proti tvrzení. Ale my máme za to, že vina obžalovaného byla jednoznačně prokázána, a to nejen výpovědí poškozené. Nic nenasvědčuje tomu, co se nám tu obžalovaný snažil tvrdit, že to měla být právě ona, kdo se s ním na styku domluvila, a dokonce ještě za úplatu,“ zdůraznil Kafka.